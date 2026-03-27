FT узнала о готовности ОАЭ направить свои военно-морские силы в Ормузский пролив

Эмираты готовы принять участие в многонациональной морской оперативной группе, необходимой для разблокировки пролива, пишет издание

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ готовы направить свои ВМС в Ормузский пролив в рамках развертывания там международных сил для обеспечения безопасного прохода торговых судов через коридор, сообщает в пятницу Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Цель в том, чтобы создать настолько обширные международные силы, насколько возможно. Это не означает войну с Ираном. Иран начал войну с мировой экономикой, и люди должны противостоять ему", - заявил изданию один из людей, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников газеты, власти ОАЭ уведомили союзников, что будут готовы принять участие в многонациональной морской оперативной группе, необходимой для восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Вместе с тем один из источников заявил, что ОАЭ и Бахрейн работают над проектом резолюции СБ ООН, который бы предоставил мандат такой международной операции в Ормузском проливе, однако он предупреждает, что Россия и Китай могут выступить против этой инициативы.

В настоящий момент из стран Персидского залива только Бахрейн поддерживает план, однако в ОАЭ надеются в скором времени заручиться поддержкой Саудовской Аравии и других международных партнеров.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
 Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

