Поиск

Bloomberg узнал о поиске ФРГ слабых мест в экономике США на случай обострения отношений со Штатами

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Германии начали составлять список уязвимостей в экономике США, на которые можно надавить при новых серьёзных разногласиях с Вашингтоном, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Чиновники в Берлине приступили к сбору сведений об уязвимых местах в цепочках поставок США, которые ФРГ и ее партнёры по ЕС могут использовать для давления, заявили лица, знакомые с темой. Цель - выработать консенсус среди стран ЕС о том, как можно использовать рычаги давления, если придётся вступить в новый спор с США", - информирует агентство.

Согласно первоначальным выводам, ЕС может применить меры против американских высокотехнологических компаний, имеющих близкие связи с Белым домом. Кроме того, предлагается комплекс действий против инвестиционного бума США в технологии искусственного интеллекта.

Германские власти также изучают роль, которую европейские военные базы играют в обеспечении возможностей США применять силу в разных частях мира.

Работа ФРГ в этом направлении находится на начальных этапах. Параллельно с этим Еврокомиссия фиксирует критические участки для ЕС в рамках составления новой стратегии по безопасности; идут обсуждения о том, что может использовать Евросоюз для противостояния соперникам. Европейские чиновники также прорабатывают механизм компенсаций для стран ЕС, которые могут в наибольшей степени пострадать при ответных шагах США.

Однако, подчеркнули источники, решения о реализации таких планов не принято. При этом в ЕС предпочли бы лишь перестроить отношения с США.

Собеседники агентства отметили, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию - автономную территорию Дании - изменили настроения в европейских странах. Многие представители властей сочли, что эра трансатлантических отношений исчерпала себя. Источники пояснили, что, хотя Вашингтон остаётся партнёром в ряде сфер, США представляют риск для безопасности, к противодействию которому надо быть готовым.

Источники поясняют, что для ЕС наиболее весомым инструментом давления может быть влияние на рынке: фирмы США могут пострадать от ограничения доступа к клиентам ЕС или ужесточения регулирования. Вместе с тем американские компании, профилирующие в сфере технологий искусственного интеллекта, зависят от европейского сырья и материалов, специального оборудования, к примеру, от немецкого конгломерата Siemens AG. США нуждаются в химикатах, применяемых в производстве полупроводников, а нидерландская компания ASML и её поставщики собирают оборудование, необходимое для создания новейших микросхем.

Вместе с тем американское производство остаётся зависимым от ингредиентов, поставляемых европейскими фирмами, для производства медикаментов. Из Европы США импортируют треть нужной им химической продукции.

Кроме того, ЕС - крупнейший источник инвестиций для США.

США Германия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что не сильно желает заключать соглашение с Ираном

 Трамп заявил, что не сильно желает заключать соглашение с Ираном

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков окончания операции против Ирана

Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию

 Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию

Трамп заявил, что США закладывали на операцию в Иране от 4 до 6 недель

В Иране сообщили о передаче ответа на мирный план США через посредников

 В Иране сообщили о передаче ответа на мирный план США через посредников

В НАТО заявили о продолжении поставок Украине наиболее важных военных грузов

 В НАТО заявили о продолжении поставок Украине наиболее важных военных грузов

Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Военные Израиля сообщили о ликвидации командующего ВМС КСИР

Суд взыскал с Meta и YouTube компенсацию за ущерб подростковой психике

В Пентагоне задумались о переброске на Ближний Восток предназначенного для Украины оружия
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 141 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1102 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
