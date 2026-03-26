Трамп не исключил, что США могут получить доступ к иранской нефти

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон в результате военной операции в Иране может получить доступ к иранской нефти.

"Это вариант", - сказал он в четверг в Белом доме, отвечая на вопрос, рассчитывают ли США на доступ к нефти Ирана после завершения операции.

Трамп привел в пример недавнюю операцию в Венесуэле, в ходе которой был свергнут лидер страны Николас Мадуро. "В Венесуэле у нас прошло очень хорошо... Мы получили миллиарды и миллиарды долларов", - отметил президент США.

По его словам, "Венесуэла сейчас показывает результаты лучше, чем когда-либо за всю ее историю".

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Трамп выдвинул в ходе совещаний идею о том, что соглашение об урегулировании конфликта с Ираном должно предусматривать доступ США к иранской нефти.

"По словам высокопоставленного чиновника администрации, Трамп вынес советникам на обсуждение идею о том, чтобы США получили доступ к некоторому количеству иранской нефти в рамках любого соглашения о завершении конфликта", - говорится в публикации.

Источник при этом отметил, что в данный момент проработка такого варианта на практике в Белом доме не ведется.