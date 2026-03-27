Хуситы обещают вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке в случае наращивания ударов по Ирану

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Хуситы также станут участниками нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, если США и Израиль нарастят удары по Ирану, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на заместителя министра информации движения Мухаммеда Мансура.

"Если Вашингтон и его союзники приступят к эскалации действий против Ирана, Йемен опередит их и вмешается", - приводятся слова Мансура в заявлении, полученном CNN.

Он пообещал, что хуситы блокируют Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив. Однако Мансур уточнил, что время вступления хуситов в боевые действия определит их командование, а также консультации с Тегераном и с другими проиранскими силами.

Накануне лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что их группировка "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия в регионе, если того потребуют обстоятельства. Также в четверг Минтранс США опубликовал предупреждение, согласно которому хуситы могут возобновить атаки в Баб-эль-Мандебском проливе.

Через этот пролив Саудовская Аравия транспортирует нефть, которую загружают на танкеры в порту Янбу-эль-Бахр на Красном море; таким образом королевство обходит блокаду Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Йемен
 Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

 Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

