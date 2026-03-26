Оппозиция обвинила президента Молдавии во втягивании страны в военный конфликт с РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Намерение президента Молдавии Майи Санду присоединить страну к "коалиции желающих" (группе стран, оказывающих военную поддержку Украине - ИФ) может втянуть Кишинев в военный конфликт, заявляет оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ).

"Намерение Майи Санду вовлечь Республику Молдова в так называемую коалицию желающих являются откровенно опасным и безответственным шагом, который фактически означает втягивание страны в военный конфликт на стороне одного из его участников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Социалисты подчеркнули: "Это - авантюристическое решение нелегитимного президента, направленное на демонтаж конституционного нейтралитета Республики Молдова и фактическое втягивание страны в противостояние с Россией - государством, которое не объявляло Молдове войны и на протяжении десятилетий оставалось её стратегическим партнёром".

Как отмечается в заявлении, "особую тревогу вызывает тот факт, что подобные действия предпринимаются в условиях, когда на территории республики не урегулирован приднестровский конфликт".

Накануне глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что решение о присоединении Молдавии к "коалиции желающих" будет обсуждаться в рамках Европейского политического сообщества, заседание которого состоится 4 мая в Ереване. "Молдова выразила готовность участвовать в "коалиции желающих". Речь идёт об оказании помощи в отельных областях, там, где мы можем помочь. К примеру, проводить обучение сапёров, чтобы разминировать украинские территории", - сказал Попшой.