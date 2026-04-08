В МИД РФ заявили о конъюнктурном характере решения Молдавии о выходе из СНГ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Решение о выходе Молдавии из СНГ имеет сугубо конъюнктурный характер, с экономической точки зрения оно деструктивно, за этим шагом просматривается попытка Кишинева окончательно дистанцироваться от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Не приходится сомневаться, что решение о выходе Молдавии из СНГ имеет сугубо конъюнктурный характер. С экономической точки зрения оно деструктивно. Расчет властей в Кишинёве на то, что потери от разрыва деловых связей, наработанных в рамках Содружества, будут компенсированы более широким доступом к рынку Евросоюза, себя не оправдывает", - сказал она, отвечая на вопрос СМИ в связи с опубликованными и вступившими в силу законами Молдавии о денонсации трех базовых соглашений в рамках СНГ - Устава Содружества, Соглашения о создании СНГ и Протокола к нему.

Текст ответа опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, ошибочность расчета на более широкий доступом к рынку Евросоюза подтверждает официальная молдавская статистика. "В 2025 году импорт превысил экспорт товаров в три раза, а дефицит торгового баланса увеличился почти на треть по сравнению с 2024 годом, составив более 7 млрд долларов США. Страдает прежде всего балансирующая на грани коллапса экономика Молдавии и жители этой страны", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова назвала особым цинизмом то, что "важнейшее для Молдавии решение о выходе из СНГ было принято местными властями без открытого диалога с обществом".

"За решением властей страны о выходе из СНГ просматривается не только стремление подчеркнуть "необратимость" курса на евроинтеграцию, но и попытка - вопреки воле простых молдаван - полностью и окончательно дистанцироваться от России и процессов, происходящих на евразийском пространстве", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

При этом она обратила внимание на то, что прекращение членства в Содружестве происходит не единомоментно. "Ему предшествует четкая процедура, зафиксированная в Уставе организации. Она предусматривает, в частности, инвентаризацию порядка 200 договоров и еще более 600 решений высших уставных органов Содружества, стороной которых является Молдавия, урегулирование вопроса погашения накопившейся финансовой задолженности Кишинёва перед единым бюджетом органов СНГ и так далее", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.