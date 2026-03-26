Франция провела переговоры с 35 странами по обеспечению безопасности в Ормузском проливе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Франции сообщило, что провело в четверг видеоконференцию начальников генштабов вооруженных сил стран, "желающих принять участие" в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе после прекращения боевых действий.

Как отмечается в коммюнике министерства, "Франция продолжает консультации со своими партнерами в рамках инициативы, направленной на содействие восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только интенсивность боевых действий снизится в достаточной степени".

"В этой связи состоялась видеоконференция начальников генеральных штабов вооруженных сил. Организованная начальником Генерального штаба вооруженных сил Франции встреча позволила ознакомиться с позициями стран, желающих принять участие в скоординированных усилиях, направленных на содействие безопасности морского судоходства в этом стратегически важном районе", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что данная инициатива, которая осуществляется "отдельно от текущих военных операций в регионе", носит "сугубо оборонительный характер".

"Ее цель - организовать возобновление судоходства в Ормузском проливе после прекращения боевых действий. Тридцать пять стран со всех континентов приняли участие в этом рабочем совещании", - подчеркивается в документе.