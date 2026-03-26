Поиск

Франция провела переговоры с 35 странами по обеспечению безопасности в Ормузском проливе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Франции сообщило, что провело в четверг видеоконференцию начальников генштабов вооруженных сил стран, "желающих принять участие" в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе после прекращения боевых действий.

Как отмечается в коммюнике министерства, "Франция продолжает консультации со своими партнерами в рамках инициативы, направленной на содействие восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только интенсивность боевых действий снизится в достаточной степени".

"В этой связи состоялась видеоконференция начальников генеральных штабов вооруженных сил. Организованная начальником Генерального штаба вооруженных сил Франции встреча позволила ознакомиться с позициями стран, желающих принять участие в скоординированных усилиях, направленных на содействие безопасности морского судоходства в этом стратегически важном районе", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что данная инициатива, которая осуществляется "отдельно от текущих военных операций в регионе", носит "сугубо оборонительный характер".

"Ее цель - организовать возобновление судоходства в Ормузском проливе после прекращения боевых действий. Тридцать пять стран со всех континентов приняли участие в этом рабочем совещании", - подчеркивается в документе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными

 Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными

Трамп заявил, что не сильно желает заключать соглашение с Ираном

 Трамп заявил, что не сильно желает заключать соглашение с Ираном

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков окончания операции против Ирана

Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию

 Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию

Трамп заявил, что США закладывали на операцию в Иране от 4 до 6 недель

В Иране сообщили о передаче ответа на мирный план США через посредников

 В Иране сообщили о передаче ответа на мирный план США через посредников

В НАТО заявили о продолжении поставок Украине наиболее важных военных грузов

 В НАТО заявили о продолжении поставок Украине наиболее важных военных грузов

Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Военные Израиля сообщили о ликвидации командующего ВМС КСИР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8810 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1105 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
