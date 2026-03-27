Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Трамп отложил удары по иранским электростанциям, Израиль сообщил о новых ударах по Тегерану, подпись президента США разместят на долларовых банкнотах

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп решил отложить удары по иранским электростанциям еще на 10 дней. Пауза будет действовать до 03:00 7 апреля по московскому времени. Посредники в переговорах заявили, что Иран об этом не просил.

- Армия обороны Израиля в пятницу утром сообщила о нанесении серии ударов по центру Тегерана. Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, объявил о начале 83-й волны операции True Promise 4. Ракеты и беспилотники были направлены на ключевые американские и израильские военные объекты по всему региону.

- Москва не может согласиться с обвинениями в передаче Тегерану разведданных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью France TV.

- Более 60 самолетов были задержаны и отменены в петербургском аэропорту Пулково на фоне ограничений в воздушном пространстве. Еще 23 воздушных судна ушли на запасные аэродромы. Власти Ленобласти сообщили о нейтрализации 36 БПЛА над регионом.

- Главы генштабов 35 стран в формате видеоконференции обсудили вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе. Переговоры состоялись по инициативе Франции.

- Минфин США объявил о планах разместить подпись президента Дональда Трампа на долларовых банкнотах. Инициатива приурочена к празднованию 250‑летия независимости США.

- Футболисты сборной Италии со счетом 2:0 победили Северную Ирландию в полуфинале стыкового раунда за путевку на чемпионат мира - 2026.

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

