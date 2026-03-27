Израиль интенсифицирует удары по Ирану

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные расширяют список потенциальных целей для дальнейших ударов по Ирану, сообщает The Times of Israel.

По его словам, израильские атаки на Иран будут "более интенсивными" и армия "расширит действия на дополнительные цели и районы".

"Они (руководство Ирана - ИФ) заплатят высокую цену. И мы продолжим предпринимать действия в отношении Ирана с полной силой, пока все военные цели не будут достигнуты", - сказал министр.