Иран призвал Совбез ООН осудить планы США и Израиля по убийству своих чиновников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Иран призвал Совет Безопасности ООН осудить американо-израильские заговоры с целью убийства высокопоставленных чиновников - главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.

В своем письме генсеку ООН и председателю Совбеза в марте постпреду США Майку Уолтцу постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о готовящихся покушениях.

"Эти сообщения указывают на то, что Соединенные Штаты и израильский режим выявили и назначили высокопоставленных должностных лиц Исламской Республики Иран, включая спикера Исламской консультативной ассамблеи Мохаммада Бакера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Аракчи, в качестве объектов для покушения", - говорится в письме Иравани, которое цитирует Press TV.

По словам иранского постпреда, такая политика указывает на "серьезное нарушение императивных норм международного права".

Иравани подчеркнул, что преднамеренная политика убийств высокопоставленных должностных лиц суверенного государства - члена ООН представляет собой "вопиющее нарушение Устава ООН, а также грубые нарушения международного права в области прав человека, включая право на жизнь, и международного гуманитарного права".

Он также напомнил, что должностные лица уровня министра иностранных дел пользуются полным личным иммунитетом в соответствии с обычным международным правом, и этот принцип неоднократно подтверждался Международным судом.

"Любое посягательство на их жизнь подорвет основы мирных международных отношений. Иран решительно осуждает любые попытки нормализовать практику убийств высокопоставленных правительственных чиновников", - заявил Иравани.

По его мнению, такая политика является "деструктивной" и представляет собой "государственный терроризм, который создает опасный прецедент и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности".

Ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленные источники, что Аракчи и Багер-Галибаф временно исключены из списков целей для ликвидации США и Израиля.