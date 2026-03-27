Иран призвал Совбез ООН осудить планы США и Израиля по убийству своих чиновников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Иран призвал Совет Безопасности ООН осудить американо-израильские заговоры с целью убийства высокопоставленных чиновников - главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.

В своем письме генсеку ООН и председателю Совбеза в марте постпреду США Майку Уолтцу постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о готовящихся покушениях.

"Эти сообщения указывают на то, что Соединенные Штаты и израильский режим выявили и назначили высокопоставленных должностных лиц Исламской Республики Иран, включая спикера Исламской консультативной ассамблеи Мохаммада Бакера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Аракчи, в качестве объектов для покушения", - говорится в письме Иравани, которое цитирует Press TV.

По словам иранского постпреда, такая политика указывает на "серьезное нарушение императивных норм международного права".

Иравани подчеркнул, что преднамеренная политика убийств высокопоставленных должностных лиц суверенного государства - члена ООН представляет собой "вопиющее нарушение Устава ООН, а также грубые нарушения международного права в области прав человека, включая право на жизнь, и международного гуманитарного права".

Он также напомнил, что должностные лица уровня министра иностранных дел пользуются полным личным иммунитетом в соответствии с обычным международным правом, и этот принцип неоднократно подтверждался Международным судом.

"Любое посягательство на их жизнь подорвет основы мирных международных отношений. Иран решительно осуждает любые попытки нормализовать практику убийств высокопоставленных правительственных чиновников", - заявил Иравани.

По его мнению, такая политика является "деструктивной" и представляет собой "государственный терроризм, который создает опасный прецедент и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности".

Ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленные источники, что Аракчи и Багер-Галибаф временно исключены из списков целей для ликвидации США и Израиля.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям

Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа

Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

 Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

 Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными

 Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8814 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
