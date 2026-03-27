Поиск

США перебросили в Британию еще три стратегических бомбардировщика

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на британскую авиабазу Фэрфорд для участия в операции по нанесению ударов по Ирану еще три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

Самолеты прибыли в Англию накануне после трансатлантического перелета с авиабазы Эллсуорт в штате Северная Дакота.

В Британии теперь размещен 21 американский тяжелый бомбардировщик, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress. При этом с прибытием новых самолетов в Британии уже находится треть от всех B-1B, стоящих на вооружении ВВС США.

Стратегические бомбардировщики ежедневно совершают удары по Ирану. Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

Продолжительность беспосадочных миссий с учетом непосредственных операций в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составляет примерно 18 часов. Маршрут полета в Иран пролегает над Францией, Средиземным морем и Саудовской Аравией.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Хроники событий
