В КСИР призвали гражданских лиц покинуть районы дислокации сил США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции заявил, что гражданским лицам следует незамедлительно покинуть районы, где размещены американские военные, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы решительно рекомендуем, чтобы вы незамедлительно покинули зоны, где размещены силы США, с тем чтобы вы не пострадали", - отметили в КСИР, добавив, что "обязаны" наносить удары по американским военным "везде, где бы мы их ни обнаружили".

Президент Дональд Трамп ранее утверждал, что США и Иран ведут переговоры. Глава пакистанского МИД Исхак Дар подтвердил информацию о том, что Пакистан осуществляет обмен посланиями между США и Ираном и что Исламабад направил Ирану предложение США из 15 пунктов.

"Тасним" 26 марта информировало, что Иран через посредников передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта и теперь ожидает ответа от Вашингтона.