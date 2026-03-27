Поиск

В КСИР призвали гражданских лиц покинуть районы дислокации сил США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции заявил, что гражданским лицам следует незамедлительно покинуть районы, где размещены американские военные, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы решительно рекомендуем, чтобы вы незамедлительно покинули зоны, где размещены силы США, с тем чтобы вы не пострадали", - отметили в КСИР, добавив, что "обязаны" наносить удары по американским военным "везде, где бы мы их ни обнаружили".

Президент Дональд Трамп ранее утверждал, что США и Иран ведут переговоры. Глава пакистанского МИД Исхак Дар подтвердил информацию о том, что Пакистан осуществляет обмен посланиями между США и Ираном и что Исламабад направил Ирану предложение США из 15 пунктов.

"Тасним" 26 марта информировало, что Иран через посредников передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта и теперь ожидает ответа от Вашингтона.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

 Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8819 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
