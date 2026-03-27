Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Кишинев во время действия плана по экономии потребления электроэнергии. 2022 год.
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Молдавия в пятницу может столкнуться с риском отключения электроснабжения в часы пик, заявил министр энергетики Дорин Джунгиету, которого цитирует госагентство "Молдпресс".

Он пояснил, что в данный момент ограничена пропускная способность энергосистемы для импорта электроэнергии из Румынии и Украины. "В то же время потенциальное перераспределение энергоресурсов из Украины неопределенно, учитывая, что эта страна также сталкивается с дефицитом энергии", - отметил министр.

ЭкономикаВ Молдавии ввели меры экономии электроэнергииЧитать подробнее

"Если дефицит не удастся покрыть даже за счет аварийного электроснабжения, власти могут прибегнуть к плановым отключениям электроэнергии. Эти отключения будут проводиться поочередно, при этом приоритет будет отдаваться обеспечению электроснабжения критически важных служб, таких как больницы или объекты важнейшей инфраструктуры", - констатировал Джунгиету.

Он пояснил, что в настоящее время Молдавия получает электроэнергию по четырем низковольтным линиям из Румынии, которые в основном обслуживают приграничные районы, а также по северной линии с Украины (от Днестровской ТЭС - ИФ). Однако пропускная способность этих соединений ограничена по сравнению с высоковольтными линиями. "Четыре линии электропередачи напряжением 100 кВ позволяют нам покрывать потребление примерно в 100 -120 МВт, что в часы пик составляет лишь около 20%. При этом потребление достигает примерно 680 МВт", - пояснил министр.

Чиновник подчеркнул, что ситуация очень критическая и вновь призвал население и предприятия сократить потребление, особенно в часы пик, чтобы снизить риск отключений электроэнергии.

По данным госкомпании Energocom, которая является основным импортером энергоресурсов в Молдавии, в пятницу, 27 марта, на границе Румынии и Молдавии не было перераспределено достаточной мощности для покрытия прогнозируемого пикового потребления в вечерние часы.

По данным компании, коммерческий дефицит в период с 18 до 22 часов оценивается в объеме 200-280 МВт.ч в час, что составляет приблизительно 25% от потребности в электроэнергии в вечерний пик.

Energocom отметила, что механизм перераспределения трансграничных мощностей является сложным и включает координацию между операторами передающих систем из Молдавии, Румынии, Украины, Венгрии, Словакии и Польши.

Ранее сообщалось, что в связи с отключением ЛЭП Исакча-Вулканешты и возможным дефицитом нефтепродуктов с 25 марта в Молдавии на 60 дней введено чрезвычайное положение в энергетике на национальном уровне.

ЛЭП Исакча-Вулканешты (проходит по территории Румынии, Украины и Молдавии) обеспечивала до 70% потребления электроэнергии в Молдавии. Электроэнергия поставлялась из Румынии. По оценке Минэнерго, дефицит электроэнергии в связи с повреждением ЛЭП составит до 400 МВт в часы пик. Ведомство рассчитывает, что работа ЛЭП будет восстановлена через неделю.

Ранее, для компенсации потерь в электроснабжении, власти ввели в эксплуатацию четыре межсетевые линии 110 кВ с Румынией в автономном режиме, также восстановлено соединение ЛЭП Бельцы-Днестровская ТЭС 330 кВ, находившейся на техническом обслуживании.

Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям

Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8817 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
