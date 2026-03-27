Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Кишинев во время действия плана по экономии потребления электроэнергии. 2022 год. Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Молдавия в пятницу может столкнуться с риском отключения электроснабжения в часы пик, заявил министр энергетики Дорин Джунгиету, которого цитирует госагентство "Молдпресс".

Он пояснил, что в данный момент ограничена пропускная способность энергосистемы для импорта электроэнергии из Румынии и Украины. "В то же время потенциальное перераспределение энергоресурсов из Украины неопределенно, учитывая, что эта страна также сталкивается с дефицитом энергии", - отметил министр.

"Если дефицит не удастся покрыть даже за счет аварийного электроснабжения, власти могут прибегнуть к плановым отключениям электроэнергии. Эти отключения будут проводиться поочередно, при этом приоритет будет отдаваться обеспечению электроснабжения критически важных служб, таких как больницы или объекты важнейшей инфраструктуры", - констатировал Джунгиету.

Он пояснил, что в настоящее время Молдавия получает электроэнергию по четырем низковольтным линиям из Румынии, которые в основном обслуживают приграничные районы, а также по северной линии с Украины (от Днестровской ТЭС - ИФ). Однако пропускная способность этих соединений ограничена по сравнению с высоковольтными линиями. "Четыре линии электропередачи напряжением 100 кВ позволяют нам покрывать потребление примерно в 100 -120 МВт, что в часы пик составляет лишь около 20%. При этом потребление достигает примерно 680 МВт", - пояснил министр.

Чиновник подчеркнул, что ситуация очень критическая и вновь призвал население и предприятия сократить потребление, особенно в часы пик, чтобы снизить риск отключений электроэнергии.

По данным госкомпании Energocom, которая является основным импортером энергоресурсов в Молдавии, в пятницу, 27 марта, на границе Румынии и Молдавии не было перераспределено достаточной мощности для покрытия прогнозируемого пикового потребления в вечерние часы.

По данным компании, коммерческий дефицит в период с 18 до 22 часов оценивается в объеме 200-280 МВт.ч в час, что составляет приблизительно 25% от потребности в электроэнергии в вечерний пик.

Energocom отметила, что механизм перераспределения трансграничных мощностей является сложным и включает координацию между операторами передающих систем из Молдавии, Румынии, Украины, Венгрии, Словакии и Польши.