В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии

В коммерческих и общественных учреждениях уменьшат освещение, отключат световую рекламу, возможно ограничение работы лифтов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии утвердило меры, направленные на снижение потребления энергоресурсов в условиях чрезвычайного положения на национальном уровне, сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, введены ограничения на межсетевой экспорт электроэнергии в часы пикового потребления - с 17 часов до 21 часа. В общественных и коммерческих зданиях освещение будет уменьшено как минимум на 30%, отключается световая реклама. Промышленные виды деятельности с высоким энергопотреблением будут перенесены на периоды, не относящиеся к пиковым, системы водоснабжения будут работать в адаптированном режиме, чтобы снизить нагрузку на электросеть.

Правительство предупредило о рисках использования в многоквартирных домах лифтов в часы пик (с 6 до 9 утра и с 17 до 23 часов).

При этом власти гарантируют бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений, объектов критической инфраструктуры и служб экстренной помощи.

По решению правительства тепловые электростанции будут обеспечивать увеличение выработки электроэнергии до максимально возможного уровня. В случае необходимости, для борьбы с дефицитом производства, ГП "Молдэлектрика" будет запрашивать экстренную помощь у соседних операторов систем на основании двусторонних соглашений.

"Если после применения всех доступных мер дефицит электроэнергии сохранится, ГП "Молдэлектрика" совместно с операторами распределительных систем будет прибегать к ручному отключению конечных потребителей", - говорится в сообщении.

По решению правительства в срочном порядке будет вестись строительство ЛЭП с Румынией 110 кВ Джурджулешты - Дунэреа 110 кВ и ремонт ЛЭП 400 кВ Вулканешты - Исакча.

В сфере поставок нефтепродуктов их экспорт или реэкспорт из порта Джурджулешты будет разрешен только при превышении наличия резервных уровней (бензин - 5 тысяч тонн, дизтопливо - 25 тысяч тонн).

Одновременно процедуры импорта нефтепродуктов будут ускорены за счет создания специальных таможенных коридоров, а продажа дизельного топлива в контейнерах будет ограничена небольшими объемами, чтобы предотвратить рыночные дисбалансы. При розничной продаже дизельного топлива на АЗС, помимо заправки бака, разрешена продажа в потребительских емкостях в объеме не более 20 литров.

В связи с отключением ЛЭП Исакча-Вулканешты и возможным дефицитом нефтепродуктов с 25 марта в Молдавии на 60 дней было введено чрезвычайное положение в энергетике на национальном уровне. С 4 марта в стране действовал превентивный режим повышенной готовности в энергетике, который был введен для преодоления возможного дефицита нефтепродуктов на фоне ближневосточного кризиса.

ЛЭП Исакча-Вулканешты (проходит по территории Румынии, Украины и Молдавии) обеспечивала до 70% потребления электроэнергии в Молдавии. Электроэнергия поставлялась из Румынии. По оценке Минэнерго, дефицит электроэнергии в связи с повреждением ЛЭП составит до 400 МВт в часы пик. Ведомство рассчитывает, что работа ЛЭП будет восстановлена через неделю.

Ранее для компенсации потерь в электроснабжении, власти ввели в эксплуатацию четыре межсетевые линии 110 кВ с Румынией в автономном режиме, также восстановлено соединение ЛЭП Бельцы-Днестровская ТЭС 330 кВ, находившейся на техническом обслуживании.