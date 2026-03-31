WSJ сообщила об ударах по Исфахану противобункерными бомбами

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удары по крупному складу боеприпасов в Исфахане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, склад был взорван двухтысячефунтовыми (907 кг) противобункерными бомбами.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео с мощными взрывами в Исфахане.

AP сообщает, что взрывы произошли недалеко от горы Соффех в районе, где, как полагают, находятся военные позиции.

В Исфахане находится один из трех объектов по обогащению урана, которые США бомбили в июне.