WSJ сообщила об ударах по Исфахану противобункерными бомбами
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удары по крупному складу боеприпасов в Исфахане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, склад был взорван двухтысячефунтовыми (907 кг) противобункерными бомбами.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео с мощными взрывами в Исфахане.
AP сообщает, что взрывы произошли недалеко от горы Соффех в районе, где, как полагают, находятся военные позиции.
В Исфахане находится один из трех объектов по обогащению урана, которые США бомбили в июне.