В Непале привели к присяге самого молодого премьер-министра страны

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Лидер непальской центристской "Национальной независимой партии" Балендра Шах официально вступил в должность премьер-министра страны, сообщают азиатские СМИ.

"Я, Балендра Шах, от имени народа и страны, обещаю соблюдать Конституцию (...) и добросовестно исполнять свой долг на посту премьера", - сказал он, принимая присягу.

Бывший мэр Катманду, которому сейчас 35 лет, стал самым молодым премьером Непала.

Его партия ранее в марте по итогам выборов получила 182 из 275 мест в парламенте страны.

По образованию Шах - инженер, однако в 2010-х он начал музыкальную карьеру. Его специализация - рэп. В своих композициях он, в частности, обращается к социальным проблемам, таким как, например, безработица и бедность.

