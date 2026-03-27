Китай начал два расследования в отношении торговых практик США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство торговли КНР в пятницу объявило об инициировании расследований в отношении действий и мер США, направленных на нарушение глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, а также на причинение препятствий торговле экологически чистыми продуктами, сообщает агентство "Синьхуа".

Этот шаг является прямым отражением расследований Вашингтона в соответствии со статьей 301, о которых было объявлено в середине марта. Белый дом обратился к этому правовому механизму, чтобы возобновить политику высоких импортных пошлин президента США Дональда Трампа после того, как Верховный суд отменил некоторые из них.

"Китай выражает свое решительное недовольство и твердое несогласие с этими действиями", - говорится в заявлении Минторга в пятницу.

Чтобы защитить интересы соответствующих промышленных отраслей Китая, министерство начало два расследования в соответствии с Законом КНР о внешней торговле и Правилами расследования внешнеторговых барьеров.

На основе результатов этих расследований будут приняты соответствующие меры, заявили в ведомстве. Они продлятся шесть месяцев с возможностью продления еще на три месяца.

Первое расследование направлено против действий США, которые, по утверждению Пекина, нарушают глобальные цепочки поставок, включая ограничения на ввоз китайских товаров на американские рынки, экспортный контроль над передовыми технологиями и ограничения на двусторонние инвестиции в критически важные сектора. Второе расследование сосредоточено конкретно на барьерах для торговли экологически чистой продукцией, включая ограничения на экспорт такой продукции из КНР в США и ограничения на сотрудничество в области экологически чистых технологий.