Президент США заявил, что не обсуждал с председателем КНР торговые пошлины

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе визита в Китай не говорил о торговых пошлинах на встречах с председателем КНР Си Цзиньпином. Он сказал об этом журналистам на борту президентского самолета.

"Мы не обсуждали пошлины. Я имею в виду, что они платят пошлины, существенные пошлины, но мы не обсуждали их", - сказал Трамп.

Он продолжил, что США и КНР также могут работать над выработкой норм в сфере технологий. По его словам, Вашингтон готов обсуждать с Пекином любые темы, включая риски в ядерной сфере, кроме "сокращения пошлин".