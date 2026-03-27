КСИР заявил, что не пропустил три судна через Ормузский пролив

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что не пропустили три судна, направлявшиеся к Ормузскому проливу, сообщает в пятницу Press TV.

Согласно иранской стороне, суда были вынуждены изменить курс после предупреждения от ВМС Ирана.

По данным Press TV, речь идет о балкере LOTUS RISING, который шел под флагом Маршалловых островов, и о двух контейнеровозах китайской компании COSCO Shipping Development - CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean.

Согласно службе мониторинга MarineTraffic, суда следовали из Персидского залива. Контейнеровозы почти дошли до иранского острова Ларек, однако затем пошли в обратном направлении, балкер развернулся недалеко от иранского острова Хенгам. В настоящий момент эти три судна находятся в Персидском заливе.

Иран настаивает, что запрещает проход через Ормузский пролив для судов, следующих из портов или в порты союзников Израиля и США, независимо от пункта назначения, сообщает Press TV.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных стран. "Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он.