КСИР заявил, что не пропустил три судна через Ормузский пролив

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что не пропустили три судна, направлявшиеся к Ормузскому проливу, сообщает в пятницу Press TV.

Согласно иранской стороне, суда были вынуждены изменить курс после предупреждения от ВМС Ирана.

По данным Press TV, речь идет о балкере LOTUS RISING, который шел под флагом Маршалловых островов, и о двух контейнеровозах китайской компании COSCO Shipping Development - CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean.

Согласно службе мониторинга MarineTraffic, суда следовали из Персидского залива. Контейнеровозы почти дошли до иранского острова Ларек, однако затем пошли в обратном направлении, балкер развернулся недалеко от иранского острова Хенгам. В настоящий момент эти три судна находятся в Персидском заливе.

Иран настаивает, что запрещает проход через Ормузский пролив для судов, следующих из портов или в порты союзников Израиля и США, независимо от пункта назначения, сообщает Press TV.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных стран. "Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

 Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

Китай начал два расследования в отношении торговых практик США

Ядерный арсенал США на февраль 2026 года оценили в 3,7 тыс. боеголовок

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

 Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1120 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 471 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
