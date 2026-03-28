Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Шиитское движение "Ансар-Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за нанесение ракетного удара по Израилю, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

"Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю, первый с начала войны на Ближнем Востоке", - передает телеканал.

Al Jazeera цитирует бригадного генерала хуситов Яхью Сари, который заявил, что "атаки "будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, (...) и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила ракету.

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на заместителя министра информации движения Мухаммеда Мансура, что хуситы также станут участниками нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, если США и Израиль нарастят удары по Ирану.

"Если Вашингтон и его союзники приступят к эскалации действий против Ирана, Йемен опередит их и вмешается", - приводятся слова Мансура в заявлении, полученном CNN.

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что их группировка "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия в регионе, если того потребуют обстоятельства.

Хроника 28 февраля – 28 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Ансар-Алла
Крупный выброс плазмы происходит на Солнце

Трамп предлагает лишить мало тратящие на оборону страны права голосовать по расходам НАТО

Президент США пригрозил сократить расходы на НАТО

США перебросили на Ближний Восток группу истребителей F-35C Корпуса морской пехоты

США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

Иран сообщил об очередном обстреле АЭС "Бушер", разрушений нет

США уверяют союзников, что не начнут наземную операцию в Иране в скором времени

Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

