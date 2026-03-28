Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Шиитское движение "Ансар-Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за нанесение ракетного удара по Израилю, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

"Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю, первый с начала войны на Ближнем Востоке", - передает телеканал.

Al Jazeera цитирует бригадного генерала хуситов Яхью Сари, который заявил, что "атаки "будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, (...) и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила ракету.

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на заместителя министра информации движения Мухаммеда Мансура, что хуситы также станут участниками нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, если США и Израиль нарастят удары по Ирану.

"Если Вашингтон и его союзники приступят к эскалации действий против Ирана, Йемен опередит их и вмешается", - приводятся слова Мансура в заявлении, полученном CNN.

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что их группировка "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия в регионе, если того потребуют обстоятельства.