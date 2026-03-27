В Белом доме подозревают, что Израиль хочет дискредитировать вице-президента США

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс готовится стать главным переговорщиком по урегулированию в Иране, однако против его кандидатуры могут выступать некоторые израильские политики, пишет в пятницу портал Axios.

"Советники Вэнса считают, что некоторые в Израиле пытаются подорвать авторитет вице-президента, возможно, потому, что считают его недостаточно воинственным", - сообщает портал со ссылкой на источники, подчеркивая, что официально Израиль это отрицает.

Axios напоминает, что изначально "Вэнс крайне скептически относился к оптимистичной предвоенной оценке развития войны со стороны Израиля".

"В настоящее время он ожидает, что война продлится еще несколько недель", - сообщает портал со ссылкой на американские и израильские источники.

Кроме того, портал утверждает, что между Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "состоялся сложный телефонный разговор".

"В понедельник чиновники Белого дома начали подозревать, что некоторые представители израильских властей пытаются очернить Вэнса", - сообщает портал.

"Перед войной Биби (Нетаньяху - ИФ) убеждал президента (США - ИФ), что это легко, что смена режима гораздо вероятнее, чем это было на самом деле. Но вице-президент трезво оценивал некоторые из этих заявлений", - сказал американский собеседник портала.

По информации израильского и американского источников Axios, в ходе разговора с премьером Израиля Вэнс упомянул, что несколько прогнозов Нетаньяху относительно войны "оказались слишком оптимистичными, особенно когда речь шла о перспективах народного восстания с целью свержения режима".

В ряде израильских СМИ правого толка после этого появились публикации с критикой Вэнса. "Это израильская операция против Джей Ди", - заявил Axios представитель администрации США, комментируя публикации о том, что "иранцы считают Вэнса склонным заключить сделку и уйти".

Между тем, отмечает портал, кандидатура Вэнса в качестве главного переговорщика от США действительно может оказаться предпочтительной для Ирана.

"Высокий статус Вэнса в администрации и его хорошо известная оппозиция незавершенным конфликтам за рубежом делают его более привлекательным собеседником для иранцев по сравнению со (спецпосланниками Стивом) Уиткоффоом и (Джаредом) Кушнером, которые руководили двумя предыдущими раундами провалившихся переговоров", - цитирует Axios неназванных представителей Белого дома.

"Если иранцы не смогут заключить сделку с Вэнсом, они ее не получат. Он - лучшее, что они могут получить", - сказал порталу высокопоставленный чиновник американской администрации.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Джей Ди Вэнс
