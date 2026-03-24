Израиль планирует взять под контроль юг Ливана до реки Эль-Литани

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные намерены в рамках операции против "Хезболлы" взять под контроль южные районы Ливана - вплоть до реки Эль-Литани, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel.

По словам министра, Израиль намерен создать на юге Ливана "зону безопасности", которая будет действовать до тех пор, пока бойцы "Хезболлы" не прекратят угрожать израильской территории.

"Армия обороны Израиля продолжит мощные операции в Ливане против "Хезболлы". Сотни тысяч ливанцев, которые эвакуировались из южной части их страны, смогут вернуться на территории к югу от реки Эль-Литани только после того, как мы обеспечим безопасность наших граждан на севере Израиля", - отметил Кац.

Представитель "Хезболлы" в парламенте Ливана Хасан Фадлалла заявил Reuters, что движение будет сопротивляться оккупации и что эта оккупация будет экзистенциальной угрозой государству Ливан.

Израиль и "Хезболла" возобновили боевые действий друг против друга. Сейчас ВС Израиля уже активно действуют на юге Ливана.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Израиль Хезболла Эль-Литани
