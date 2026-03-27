В Иране заявили об ударе по производству уранового концентрата в Ардакане

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что США и Израиль нанесли удар по заводу по производству желтого кека (урановый концентрат) в Ардакане (провинция Йезд), передает Tasnim.

Первоначальные проверки ОАЭИ покзали, что "этот инцидент не привел к какому-либо выбросу радиоактивных материалов за пределы корпуса, следовательно, нет никаких поводов для беспокойства у граждан".

В провинции Йезд в центральном Иране действует урановый перерабатывающий комплекс, на котором из добытой в Иране руды производят желтый кек - урановый концентрат, используемый на последующих стадиях ядерного топливного цикла.