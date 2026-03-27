США и Израилю пока не удалось добиться кардинального сокращения иранских ракетных атак

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США и Израиль все еще не смогли добиться основательного сокращения иранских ракетных атак, несмотря на предпринимаемые с начала военной операции значительные усилия, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение экспертов.

По словам военных аналитиков и бывших американских офицеров, после авиаударов в начале операции, нанесших тяжелый урон иранским базам и пусковым установкам вблизи побережья Персидского залива, Иран перешел к обстрелам из более глубоких районов своей территории с использованием ракет большей дальности.

Сейчас Иран запускает гораздо меньше ракет - около дюжины в день - но они направлены против менее защищенных целей в Израиле и арабских государствах Персидского залива, продолжая наносить больший ущерб, говорят эксперты.

Они отмечают, что даже в небольших количествах это оружие помогло Тегерану достичь своих целей - затянуть конфликт и увеличить экономические издержки для стран-экспортеров нефти в Персидском заливе и в США.

"Они больше не ведут масштабные обстрелы, как в первые дни, но им это и не нужно", - сказал отставной генерал Джозеф Вотел, бывший командующий Центральным командованием ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). "Всё, что им нужно сделать, это предпринять что-то, от чего они получат большую отдачу", - подчеркнул он.