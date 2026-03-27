WP сообщила об обеспокоенности Пентагона слишком быстрым расходом ракет Tomahawk

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американские войска выпустили по целям в Иране с начала военной операции более 850 крылатых ракет Tomahawk, это вызвало в Пентагоне обеспокоенность в связи с быстрым сокращением запасов этого дорогостоящего оружия, пишет The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Активное использование этих ракет, имеющих дальность действия 1,6 тысячи км, в конфликте с Ираном потребовало срочного рассмотрения возможности переброски такого оружия из других регионов мира, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона, а также скоординированных долгосрочных усилий по их производству, сообщили несколько американских чиновников.

Газета отмечает, что ежегодно в США производится всего несколько сотен таких ракет. При этом Пентагон не раскрывает информацию о том, сколько ракет находится на вооружении в любой момент времени.

Один из чиновников охарактеризовал количество ракет Tomahawk, оставшихся на Ближнем Востоке, как "тревожно низкое", другой сказал, что их запас в регионе практически исчерпан.

Каждая крылатая ракета стоит $3,6 млн. На их воспроизводство может уйти до двух лет. В последние годы Пентагон закупал их небольшими партиями. В прошлогодний оборонный бюджет было включено всего 57 единиц, пишет издание. При этом, по словам источников, многие из более чем 850 израсходованных ракет были запущены в первые дни операции.

Кроме того, по словам двух других чиновников, знакомых с ситуацией, американские военные также выпустили более 1000 ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны, в том числе комплексов Patriot и THAAD. Запасы этого оружия также значительно сократились.

Маккензи Иглен, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, сказал изданию, что до начала операции на вооружении ВМС США, вероятно, находилось от 4000 до 4500 ракет Tomahawk. Другие военно-морские аналитики считают, что их количество может быть гораздо меньше, возможно, около 3000.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
