Пентагон подтвердил, что в войне с Ираном были ранены 303 американских военных

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - По данным на 27 марта 303 американских военнослужащих получили ранения с начала боевых действий против Ирана, сообщил телеканалу CNN представитель Пентагона.

273 из них уже вернулись в строй. По словам чиновника, более 75% раненых получили черепно-мозговые травмы. Десять американских военнослужащих по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, большинство американских военных были ранены в результате атак иранских беспилотников.

Официально сообщалось, что в ходе боевых действиях погибли 13 американских военнослужащих.