КСИР призвал эвакуироваться сотрудников предприятий, связанных с США и Израилем

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции КСИР призвал сотрудников ближневосточных промышленных компаний, связанных с США и Израилем, покинуть рабочие места в преддверии ответной атаки после ударов по иранскому заводу по производству тяжелой воды и желтого кека (уранового концентрата), сообщает "Аль-Джазира".

Удары будут нанесены по промышленным предприятиям в регионе, у которых есть американские акционеры, а также по по предприятиям тяжелой промышленности, связанным с Израилем.

Призыв к эвакуации актуален и для всех, кто живет в радиусе километра от этих предприятий.