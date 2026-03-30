Трамп не видит проблем в приходе российского танкера на Кубу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что не видит проблем в том, что на Кубу прибудет танкер с российской нефтью.

"Они (кубинцы) должны выживать. И если к ним придет один танкер с нефтью, в этом нет никаких проблем, меня это не беспокоит", - сказал он.

По его словам, это не изменит ситуацию на острове и не спасет нынешнюю власть Кубы, которая, по его мнению, закончилась.

Трамп предпочел бы, чтобы энергетическая блокада, введенная в отношении Кубы его администрацией, была ослаблена: "Людям нужно отопление, работающие кондиционеры и все то, что необходимо каждому".

The New York Times, ссылаясь на информированного американского чиновника, сообщила, что береговая охрана США позволит российскому танкеру с сырой нефтью беспрепятственно пройти на Кубу, несмотря на фактическую американскую топливную блокаду острова. По словам собеседника газеты, береговая охрана США располагает двумя патрульными катерами в регионе, которые могли бы попытаться перехватить российский танкер, однако администрация Трампа не отдавала приказа о принятии каких-либо мер.

Как пишет издание, танкер с 730 тысячами баррелей нефти может достичь порта назначения Матансас уже 30 марта, обеспечив остров жизненно важным источником энергии после нескольких месяцев фактической нефтяной блокады со стороны США. Американские аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию быстро обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островное государство топливом как минимум на несколько недель, отмечает издание.

При этом подчеркивается, что это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров все еще может рассчитывать на своего давнего союзника Россию.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });