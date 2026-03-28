США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - США направляют на Ближний Восток третий авианосец для усиления военной группировки, участвующей в операции против Ирана, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на осведомленные источники

По их словам, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS George H.W. Bush, на котором базируются 48 боевых истребителей, должна будет прибыть в распоряжение Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) и присоединиться к текущим боевым операциям в отношении Ирана.

Ракетные эсминцы USS Ross, USS Donald Cook и USS Mason, входящие состав группы, уже покинули свои базы на Атлантике и идут в ближневосточный регион.

В начале текущего месяца американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS George H.W. Bush завершила учения на Атлантике, подтвердив готовность к участию в крупных боевых операциях, отметили источники.

В настоящее время в распоряжении CENTCOM уже находятся две авианосные ударные группы, которые возглавляют авианосцы USS Abraham Lincoln, размещенный в Аравийском море, и USS Gerald R. Ford, который до недавнего времени выполнял боевые задачи в Красном море, но в начале текущей недели вынужден был уйти на базу Суда-Бей на греческом острове Крит для ремонта из-за пожара на его борту.

USS Gerald R. Ford находится в походе с июня прошлого года, превысив стандартные нормативы по длительности выполнения оперативных задач в дальней морской зоне. Авианосная ударная группа была направлена в Карибский бассейн в ноябре прошлого года для операций против Венесуэлы, а в начале этого года получила приказ о развертывании на Ближнем Востоке. Не исключено, что его может сменить направленный в регион авианосец USS George H.W. Bush.