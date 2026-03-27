США уверяют союзников, что не начнут наземную операцию в Иране в скором времени

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Администрация США дает понять союзникам, что не намерена в ближайшем времени начинать наземные боевые действия в Иране, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с вопросом, сказали, что администрация направляет сигнал союзникам: у нее нет непосредственных планов наземного вторжения в Иран, несмотря на отправку тысяч военнослужащих на Ближний Восток", - информирует агентство.

Однако, предостерегли источники, президент США Дональд Трамп в любой момент может изменить мнение.

Перебрасываемые в регион войска можно использовать для разных целей, как эвакуация американских граждан, так и создание неопределенности в отношении дальнейших намерений Вашингтона.

Американский госсекретарь Марко Рубио в пятницу заявлял, что США могут добиться своих целей в Иране и без привлечения сухопутных подразделений.

Bloomberg напоминает, что США перебрасывают в регион два экспедиционных батальона морской пехоты общей численностью примерно в 5 тыс. солдат. Первый из них должен прибыть в субботу, второй - позднее. Также Пентагон приказал направить на Ближний Восток 2 тыс. десантников.