Десять американских военных пранены после иранских ударов по саудовской авиабазе

Повреждены несколько самолетов-заправщиков ВВС США

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Десять американских военнослужащих в пятницу получили ранения в результате иранской атаки на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на двух американских чиновников.

По их данным, удары, которые были нанесены с применением иранской баллистической ракеты и беспилотных летательных аппаратов, также повредили несколько американских самолетов-заправщиков, размещенных на авиабазе.

Как сообщил телеканалу CBS News представитель Центрального командования США (CENTCOM), по состоянию на пятницу 303 американских военнослужащих получили ранения в боях с начала военной операции. Из них 273 уже вернулись в строй. По словам представителя, более 75% раненых получили черепно-мозговые травмы. 10 американских военнослужащих по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Согласно официальным данным Пентагона, с начала боевых действий против Ирана погибли 13 американских военнослужащих.