Поиск

Число пострадавших от удара Ирана по базе в Саудовской Аравии военных США возросло до 15

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - До 15 увеличилось число американских военных, пострадавших в результате последней атаки Ирана на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает в субботу Associated Press.

"Вчера Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по саудовской авиабазе, в результате чего по меньшей мере 15 военнослужащих получили ранения, в том числе пятеро - серьезные", - пишет агентство со ссылкой на источники.

Всего, по данным двух источников агентства, за последнюю неделю в результате иранских атак на саудовскую авиабазу были ранены более двух десятков американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в результате предыдущей атаки Ирана пострадали 14 американских военнослужащих.

В субботу представитель Центрального командования США сообщил CBS News, что по состоянию на пятницу всего 303 американских военнослужащих получили ранения в боях с начала военной операции.

Из них 273 уже вернулись в строй. По словам представителя, более 75% раненых получили черепно-мозговые травмы. 10 американских военнослужащих по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Согласно официальным данным Пентагона, с начала боевых действий против Ирана погибли 13 американских военнослужащих.

Хроника 28 февраля – 28 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия Принц Султан США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
