Трамп предлагает лишить мало тратящие на оборону страны права голосовать по расходам НАТО

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает идею о том, чтобы ограничить возможность членов НАТО, недостаточно тратящих на оборону, голосовать по расходам альянса, а также применять статью 5 о коллективной обороне, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что президент США начал рассматривать "модель платного участия" после того, как союзники отклонили его требование отправить военные корабли для возобновления работы Ормузского пролива.

Кроме того, по информации источников, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии.

"Наше разочарование в европейцах вполне реально. Любой стране, которая не платит 5%, не должно быть позволено голосовать по будущим расходам НАТО", - приводит издание слова источника в администрации США.

Между тем, три представителя НАТО сообщили The Telegraph, что представители США официально не представляли эти планы в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Но один источник признал, что американские чиновники продвигали модель "плати, чтобы играть" на нескольких дискуссионных форумах.

В настоящее время все государства-члены НАТО тратят на оборону не менее 2% своего ВВП.

На саммите в Гааге в июне 2025 года Трамп потребовал от союзников увеличить этот показатель до 5% от ВВП.