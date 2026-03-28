Трамп предлагает лишить мало тратящие на оборону страны права голосовать по расходам НАТО

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает идею о том, чтобы ограничить возможность членов НАТО, недостаточно тратящих на оборону, голосовать по расходам альянса, а также применять статью 5 о коллективной обороне, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что президент США начал рассматривать "модель платного участия" после того, как союзники отклонили его требование отправить военные корабли для возобновления работы Ормузского пролива.

Кроме того, по информации источников, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии.

"Наше разочарование в европейцах вполне реально. Любой стране, которая не платит 5%, не должно быть позволено голосовать по будущим расходам НАТО", - приводит издание слова источника в администрации США.

Между тем, три представителя НАТО сообщили The Telegraph, что представители США официально не представляли эти планы в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Но один источник признал, что американские чиновники продвигали модель "плати, чтобы играть" на нескольких дискуссионных форумах.

В настоящее время все государства-члены НАТО тратят на оборону не менее 2% своего ВВП.

На саммите в Гааге в июне 2025 года Трамп потребовал от союзников увеличить этот показатель до 5% от ВВП.

Президент США пригрозил сократить расходы на НАТО

 Президент США пригрозил сократить расходы на НАТО

США перебросили на Ближний Восток группу истребителей F-35C Корпуса морской пехоты

США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

 США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

Иран сообщил об очередном обстреле АЭС "Бушер", разрушений нет

США уверяют союзников, что не начнут наземную операцию в Иране в скором времени

Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

 Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

 Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Что произошло за день: пятница, 27 марта

Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8822 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
