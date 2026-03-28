Лихачев сообщил, что ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране ухудшается из-за обстрелов, это создает угрозу ядерной безопасности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока №1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования. Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности. Жертв, к счастью, нет", - сообщил он журналистам в субботу.

Ранее площадка АЭС "Бушер" подверглась обстрелу 17 марта и 28 марта. В последний раз разрыв боеприпаса также произошел в непосредственной близости от насосной станции.

Госкорпорация уже эвакуировала с объекта более 400 человек. В настоящее время на АЭС "Бушер" продолжают работать около 320 человек.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что после масштабной эвакуации на станции останутся лишь несколько десятков человек.