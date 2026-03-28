Лихачев сообщил, что ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране ухудшается из-за обстрелов, это создает угрозу ядерной безопасности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока №1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования. Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности. Жертв, к счастью, нет", - сообщил он журналистам в субботу.

Ранее площадка АЭС "Бушер" подверглась обстрелу 17 марта и 28 марта. В последний раз разрыв боеприпаса также произошел в непосредственной близости от насосной станции.

Госкорпорация уже эвакуировала с объекта более 400 человек. В настоящее время на АЭС "Бушер" продолжают работать около 320 человек.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что после масштабной эвакуации на станции останутся лишь несколько десятков человек.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).

Хроника 28 февраля – 28 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
АЭС "Бушер" Иран Росатом Алексей Лихачев
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });