Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на площадке АЭС "Бушер" останется минимальное количество сотрудников для сохранности оборудования и обеспечения его работы.
"Мы сейчас определяем тех, кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы, задачей которой будет обеспечение работоспособности и сохранности оборудования на площадке, а также функционирование нашего поселка проживания персонала. Думаю, это будет несколько десятков человек", - сказал он журналистам.
Ранее, Лихачев сообщил, что в настоящее время на АЭС остается около 300 человек, ожидающих эвакуации.
17 марта здание метрологической службы на промплощадке АЭС "Бушер" подверглось обстрелу в непосредственной близости от действующего энергоблока. 24 марта на объекте подверглась обстрелу насосная станция. Разрушений, а также пострадавших среди персонала станции нет.
Госкорпорация уже эвакуировала с объекта более 400 человек.
Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).