Иран сообщил об очередном обстреле АЭС "Бушер", разрушений нет

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ракета попала в пятницу по территории АЭС "Бушер", сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

По данным иранской стороны, жертв и разрушений нет.

Это уже третий случай, когда "Бушер" подвергается обстрелу за время американо-израильской военной операции против Ирана.

В сообщениях отмечается, что ранее в пятницу поступали сообщения об израильских ударах по территории в Араке, на которой расположен реактор на тяжелой воде, а также по ядерному объекту в Ардакане.