Лихачев сообщил о возвращении всех 163 сотрудников АЭС "Бушер" в Россию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о завершении очередного этапа вывоза российского персонала с площадки АЭС "Бушер".

"Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой", - сказал он журналистам в субботу.

Лихачев отметил, что весь процесс эвакуации занял чуть более трех дней и прошел без происшествий.

"В процессе подготовки - вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой", - сказал глава "Росатома".

Ранее площадка АЭС "Бушер" подверглась обстрелу 17 марта и 28 марта. В последний раз разрыв боеприпаса также произошел в непосредственной близости от насосной станции.

Госкорпорация уже эвакуировала с объекта более 400 человек. В настоящее время на АЭС "Бушер" продолжают работать около 320 человек.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что после масштабной эвакуации на станции останутся лишь несколько десятков человек.