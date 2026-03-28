Лихачев сообщил о возвращении всех 163 сотрудников АЭС "Бушер" в Россию
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о завершении очередного этапа вывоза российского персонала с площадки АЭС "Бушер".
"Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой", - сказал он журналистам в субботу.
Лихачев отметил, что весь процесс эвакуации занял чуть более трех дней и прошел без происшествий.
"В процессе подготовки - вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой", - сказал глава "Росатома".
Ранее площадка АЭС "Бушер" подверглась обстрелу 17 марта и 28 марта. В последний раз разрыв боеприпаса также произошел в непосредственной близости от насосной станции.
Госкорпорация уже эвакуировала с объекта более 400 человек. В настоящее время на АЭС "Бушер" продолжают работать около 320 человек.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что после масштабной эвакуации на станции останутся лишь несколько десятков человек.
Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).