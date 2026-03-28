Сирия заявила об атаке беспилотников на американскую базу Ат-Танф

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сирия предотвратила атаки беспилотников, запущенных из Ирака по военной базе Ат-Танф, сообщают в субботу региональные СМИ со ссылкой на информацию сирийских военных.

В сообщениях не уточняется точный источник атак.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что "Исламское сопротивление в Ираке", которое поддерживается Ираном, ранее брало на себя ответственность за нападения на несколько военных баз в регионе. В частности, этой группировкой ранее были атакованы несколько авиабаз и аэропорт в Иордании.

База Ат-Танф находится на юге Сирии, в провинции Хомс. Она используется США и их союзниками в регионе.