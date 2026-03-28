Сирия заявила об атаке беспилотников на американскую базу Ат-Танф

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сирия предотвратила атаки беспилотников, запущенных из Ирака по военной базе Ат-Танф, сообщают в субботу региональные СМИ со ссылкой на информацию сирийских военных.

В сообщениях не уточняется точный источник атак.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что "Исламское сопротивление в Ираке", которое поддерживается Ираном, ранее брало на себя ответственность за нападения на несколько военных баз в регионе. В частности, этой группировкой ранее были атакованы несколько авиабаз и аэропорт в Иордании.

База Ат-Танф находится на юге Сирии, в провинции Хомс. Она используется США и их союзниками в регионе.

Новости по теме

Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

 Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток

Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

 Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

 Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

Лихачев сообщил, что ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

В МИД РФ призвали прекратить атаки на мирные атомные объекты в Иране

Иран нанес удары по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в ОАЭ

 Иран нанес удары по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в ОАЭ

Число пострадавших от удара Ирана по базе в Саудовской Аравии военных США возросло до 15

Крупный выброс плазмы происходит на Солнце

 Крупный выброс плазмы происходит на Солнце

Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1159 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8825 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
