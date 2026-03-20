Президент Сирии стремится не допустить вовлечения страны в конфликт в регионе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что прилагает усилия, чтобы не допустить вовлечения Дамаска в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает "Аль-Арабийя".

"Мы тщательно обдумываем каждый свой шаг и стремимся удержать Сирию от участия в любом конфликте", - сказал он.

"Важно помнить, что Сирия всегда была ареной конфликтов и распрей в течение последних 15 лет и до этого, но сегодня она находится в гармонии со всеми соседними странами на региональном и международном уровнях", - добавил аш-Шараа.

Израильские военные заявили 20 марта, что нанесли удары по объектам сирийской армии в ответ на нападения на друзов в южной провинции Эс-Суэйда.

Ранее западные СМИ сообщали, что США убеждают Сирию рассмотреть возможность направить войска в Ливан, однако Дамаск не желает браться за такую миссию из-за опасений оказаться втянутым в конфликт на Ближнем Востоке.