Президент Сирии стремится не допустить вовлечения страны в конфликт в регионе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что прилагает усилия, чтобы не допустить вовлечения Дамаска в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает "Аль-Арабийя".

"Мы тщательно обдумываем каждый свой шаг и стремимся удержать Сирию от участия в любом конфликте", - сказал он.

"Важно помнить, что Сирия всегда была ареной конфликтов и распрей в течение последних 15 лет и до этого, но сегодня она находится в гармонии со всеми соседними странами на региональном и международном уровнях", - добавил аш-Шараа.

Израильские военные заявили 20 марта, что нанесли удары по объектам сирийской армии в ответ на нападения на друзов в южной провинции Эс-Суэйда.

Ранее западные СМИ сообщали, что США убеждают Сирию рассмотреть возможность направить войска в Ливан, однако Дамаск не желает браться за такую миссию из-за опасений оказаться втянутым в конфликт на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Сирия Израиль США Ахмед аш-Шараа Ближний Восток
Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });