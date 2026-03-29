NYT сообщила, что с прибытием морпехов США на Ближний Восток могут начаться операции в Ормузском проливе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - С прибытием американского экспедиционного батальона морской пехоты в составе 2,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток могут начаться военные операции по разблокировке Ормузского пролива, сообщает газета Тhe New York Times.

Как отмечает газета, военные эксперты считают, что с помощью морской пехоты Пентагон сможет атаковать иранские острова в Персидском заливе и Ормузском проливе с целью уничтожения там баз, которые угрожают коммерческому судоходству. Для проведения таких операций прибывшие морпехи имеют необходимое вооружение и воздушное прикрытие. Но очистка всех этих островов от иранских сил займет много времени.

Эксперты указывают, что пока неясно, какие конкретно задачи будут поставлены перед морскими пехотинцами по открытию Ормузского пролива, который в значительной степени закрыт из-за атак иранских сил. Авиаудары США уже лишили Иран больших военных кораблей, и он начал активно использовать быстроходные катера с минами, способными уклоняться от ударов авиации. Эти катера могут запускаться с побережья и островов, расположенных вблизи Ормузского пролива.

Как сообщило накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM), в пятницу 31-й экспедиционный батальон морской пехоты на десантных кораблях амфибийно-десантной группы, возглавляемой универсальным авианесущим десантным кораблем USS Tripoli, прибыл на Ближний Восток. По данным газеты The Wall Street Journal, после этого примерно через два дня десантные корабли с морпехами на борту должны выйти в район Ормузского пролива.