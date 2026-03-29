Объекты иракского ополчения вновь подверглись авиаударам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Позиции иракского ополчения "Сил народной мобилизации" атаковали с воздуха на севере Ирака, сообщает в воскресенье Al Jazeera.

По словам источника телеканала в иракской полиции, под удар попал объект ополчения в районе Мосула на севере Ирака. Также атаке подвергся штаб ополченцев в провинции Салах-эд-Дин.

Al Jazeera не уточняет, кто стоял за этими ударами, и есть ли в результате них пострадавшие.

В миреСША опровергли обвинения в нацеливании на иракские силы безопасностиЧитать подробнее

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей властей Иракского Курдистана передавало, что США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.

Так, накануне стало известно, что БПЛА атаковал резиденцию президента иракского автономного региона Курдистан - Нечирвана Барзани. Власти пообещали расследовать случившееся.

Администрация США осудила это нападение. "Такие действия Ирана и проиранских сил - это прямое нападение на суверенитет, стабильность и единство Ирака", - говорилось в заявлении представителя Госдепа США Томми Пигготта.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 марта

ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

Грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat украли по пути из Италии в Польшу

Что произошло за день: суббота, 28 марта

Спасенный в Балтийском море в Германии кит вновь застрял на мелководье

Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток

Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

Лихачев сообщил, что ситуация на АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшаться

В МИД РФ призвали прекратить атаки на мирные атомные объекты в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1172 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8839 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
