Объекты иракского ополчения вновь подверглись авиаударам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Позиции иракского ополчения "Сил народной мобилизации" атаковали с воздуха на севере Ирака, сообщает в воскресенье Al Jazeera.

По словам источника телеканала в иракской полиции, под удар попал объект ополчения в районе Мосула на севере Ирака. Также атаке подвергся штаб ополченцев в провинции Салах-эд-Дин.

Al Jazeera не уточняет, кто стоял за этими ударами, и есть ли в результате них пострадавшие.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей властей Иракского Курдистана передавало, что США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.

Так, накануне стало известно, что БПЛА атаковал резиденцию президента иракского автономного региона Курдистан - Нечирвана Барзани. Власти пообещали расследовать случившееся.

Администрация США осудила это нападение. "Такие действия Ирана и проиранских сил - это прямое нападение на суверенитет, стабильность и единство Ирака", - говорилось в заявлении представителя Госдепа США Томми Пигготта.