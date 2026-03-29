Две группы стратегических бомбардировщиков ВВС США совершили новый налет на Иран

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer и два B-52H Stratofortress в воскресенье вернулись на авиабазу Фэрфорд в Великобритании после выполнения боевых задач в небе над Ираном, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составила примерно 18 часов. Длительный полет обеспечивали американские самолеты-заправщики, поднимавшиеся с авиабаз на Ближнем Востоке.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 21 американского тяжелого бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.

В ночь на 28 марта Соединенные Штаты задействовали до четырех стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit для нанесения бомбовых ударов по целям в Иране.

В этих целях самолеты совершили беспосадочные полеты с авиабазы Уайтман в штате Миссури и обратно при поддержке американских самолетов-заправщиков. Продолжительность такой миссии составила примерно 37-38 часов.

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) тяжелые бомбардировщики B-2A Spirit c начала военной операции уже неоднократно использовались для нанесения мощных ударов по находящимся в подземных укрытиях военным объектам Ирана.

B-2A Spirit являются единственными самолетами в составе стратегической авиации США, которые способны доставлять к цели самые мощные в американском арсенале неядерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator массой 13,6 тонн. Последние использовались в июне прошлого года для поражения подземных иранских ядерных объектов. Каждый бомбардировщик может нести две такие авиабомбы.

Военная операция США и Израиля в Иране

Иран США B-1B Lancer B-52H Stratofortress
