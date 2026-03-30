Трамп сообщил об уничтожении многих целей в Иране

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США нашли и уничтожили многие объекты в Иране.

"Важный день в Иране. Наши великие вооруженные силы, самые лучшие и смертоносные в мире, выявили и уничтожили многие давно разыскиваемые объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social, не уточнив, о каких именно целях идет речь.

Ранее президент США в интервью изданию Financial Times сообщил, что США осталось уничтожить в Иране около 3 тыс. целей.

"У нас осталось около 3 тыс. целей. Мы разбомбили 13 тыс. целей, и осталось уничтожить еще пару тысяч", - сказал Трамп.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });