Трамп сообщил об уничтожении многих целей в Иране

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США нашли и уничтожили многие объекты в Иране.

"Важный день в Иране. Наши великие вооруженные силы, самые лучшие и смертоносные в мире, выявили и уничтожили многие давно разыскиваемые объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social, не уточнив, о каких именно целях идет речь.

Ранее президент США в интервью изданию Financial Times сообщил, что США осталось уничтожить в Иране около 3 тыс. целей.

"У нас осталось около 3 тыс. целей. Мы разбомбили 13 тыс. целей, и осталось уничтожить еще пару тысяч", - сказал Трамп.