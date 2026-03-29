Поиск

США перебросили на Ближний Восток дополнительно 24 боевых истребителя

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США на текущей неделе нарастили свою авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебросив в регион дополнительно 24 боевых истребителя, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance.

В частности, США направили эскадрилью из 12 истребителей F-16 и эскадрилью из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35C. По имеющимся данным, они были развернуты на авиабазе Овда в Израиле, где с начала операции против Ирана уже находились 12 истребителей пятого поколения F-22.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает около 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10. Помимо Иордании и Израиля истребители также размещены на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авианосце USS Abraham Lincoln.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные самолеты совершили уже свыше 11 тыс. боевых вылетов с сначала операции против Ирана.

Кроме того, США значительно нарастили количество стратегических бомбардировщиков на британской авиабазе Фэрфорд, откуда самолеты ежедневно совершают вылеты для нанесения ударов по целям в Иране.

За последние трое суток Командование глобального удара ВВС США перебросило в Англию дополнительно три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и два B-52H Stratofortress.

Теперь на авиабазе Фэрфорд в Британии размещены уже 23 американских тяжелых бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня

 Папа римский заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, "у которых руки в крови"

 Премьер Финляндии заявил, что сбитые близ границы с РФ дроны могли быть украинскими

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 WSJ узнала о серьезном повреждении самолета США из-за атаки Ирана на саудовскую базу
Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });