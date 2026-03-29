США перебросили на Ближний Восток дополнительно 24 боевых истребителя

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США на текущей неделе нарастили свою авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебросив в регион дополнительно 24 боевых истребителя, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance.

В частности, США направили эскадрилью из 12 истребителей F-16 и эскадрилью из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35C. По имеющимся данным, они были развернуты на авиабазе Овда в Израиле, где с начала операции против Ирана уже находились 12 истребителей пятого поколения F-22.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает около 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10. Помимо Иордании и Израиля истребители также размещены на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авианосце USS Abraham Lincoln.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные самолеты совершили уже свыше 11 тыс. боевых вылетов с сначала операции против Ирана.

Кроме того, США значительно нарастили количество стратегических бомбардировщиков на британской авиабазе Фэрфорд, откуда самолеты ежедневно совершают вылеты для нанесения ударов по целям в Иране.

За последние трое суток Командование глобального удара ВВС США перебросило в Англию дополнительно три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и два B-52H Stratofortress.

Теперь на авиабазе Фэрфорд в Британии размещены уже 23 американских тяжелых бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.