В Минске заявили, что работают над развитием сотрудничества с КНДР и РФ в трехстороннем формате

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия занимается развитием отношений с Россией и КНДР в трехстороннем формате, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

"Мы активно работаем над возможностями развития сотрудничества в трехстороннем формате, принимая также во внимание, что любой маршрут, который сегодня ведет из Белоруссии в КНДР, идет через территорию Российской Федерации", - приводит слова Рыженкова гостелеканал СТВ.

Министр сообщил, что уже существуют некие интересные проекты в данном направлении, однако не стал раскрывать подробности.

"Конечно же, есть очень интересные проекты. Я думаю, и президент наш еще нас всех удивит какими-то вещами, связанными вот с этим нашим треугольником", - добавил Рыженков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 марта совершил официальный визит в КНДР и провел переговоры с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном. Ранее , в 2025 и 2024 годах проходили встречи представителей Минска и Пхеньяна на правительственном уровне.