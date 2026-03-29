Поиск

В Минске заявили, что работают над развитием сотрудничества с КНДР и РФ в трехстороннем формате

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия занимается развитием отношений с Россией и КНДР в трехстороннем формате, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

"Мы активно работаем над возможностями развития сотрудничества в трехстороннем формате, принимая также во внимание, что любой маршрут, который сегодня ведет из Белоруссии в КНДР, идет через территорию Российской Федерации", - приводит слова Рыженкова гостелеканал СТВ.

Министр сообщил, что уже существуют некие интересные проекты в данном направлении, однако не стал раскрывать подробности.

"Конечно же, есть очень интересные проекты. Я думаю, и президент наш еще нас всех удивит какими-то вещами, связанными вот с этим нашим треугольником", - добавил Рыженков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 марта совершил официальный визит в КНДР и провел переговоры с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном. Ранее , в 2025 и 2024 годах проходили встречи представителей Минска и Пхеньяна на правительственном уровне.

Александр Лукашенко КНДР Ким Чен Ын Пхеньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });