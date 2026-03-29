ЦАХАЛ назвал оружейные заводы и ядерные объекты Ирана приоритетными целями для ударов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Предприятия по производству вооружений и ядерные объекты теперь являются приоритетными целями для израильских ударов, сообщает в воскресенье ABC со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Надава Шошани.

"Шошани сказал на пресс-конференции в воскресенье, что на данный момент задача первостепенной важности в операциях ЦАХАЛ - удары по местам производства оружия и ядерным объектам", - передает телеканал.

Шошани отметил, что накануне Иран выпустил по Израилю не менее 10 баллистических ракет, а движение "Хезболла" - десятки дронов и реактивных снарядов. Шошани уточнил, что ЦАХАЛ сбила 90% этих целей.

Также он подчеркнул, что наземная операция ЦАХАЛ в Ливане носит оборонительный характер. Шошани заверил, что ЦАХАЛ готова к войне сразу на несколько фронтов, и что подобное положение дел не является чем-то новым для Израиля.