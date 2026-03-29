Поиск

В Иране заявили об атаке на базу в Иордании, где развернуты американские военные

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные в воскресенье объявили, что нанесли удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где размещены войска США, сообщает Al Jazeera.

Атаку осуществили при помощи БПЛА, целями которых стало военное оборудование и казармы. В армии Ирана отметили, что эта база является важнейшим плацдармом для авиаударов по Ирану. Так, здесь размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

Также ранее стало известно, что в воскресенье крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне Неот-Ховав южнее города Беэр-Шева в Израиле после удара Ирана с применением баллистических ракет.

Впоследствии в экстренных службах Израиля сообщили, что произошла утечка пестицида. О пострадавших не сообщалось, работники атакованного предприятия и соседних заводов были эвакуированы. Жителей призвали не приближаться к этой зоне, оставаться дома и закрыть окна.

Al Jazeera в свою очередь отмечает, что под удар попало предприятие химической промышленности.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иордания США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
