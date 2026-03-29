В иранском командовании пообещали, что вторжение США в Иран закончится провалом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США в случае начала наземных операций в Иране ждет поражение, заявил в воскресенье представитель центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари.

"У агрессии и оккупации не будет другого исхода, кроме как постыдного пленения, распада и исчезновения напавших", - приводит Press TV его слова.

По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану вторжением и захватом его островов в Персидском заливе. Однако, отметил Зольфагари, в свою очередь иранские военные лишь "ведут счет" до уничтожения американских войск, если они начнут высадку на иранскую территорию.

Ранее на этой неделе CNN сообщал со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными американской разведки, что Иран в последние недели размещает дополнительные подразделения военных и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе, готовясь к возможной военной операции США по его захвату.

В миреВ Иране заявили, что США под прикрытием предложений о переговорах готовят наземную операциюЧитать подробнее

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны передавала, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток в рамках подготовки к потенциальному расширению конфликта с Ираном. В состав контингента могут войти части сухопутных войск с бронетехникой в дополнение к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и тысячам десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые уже направлены в регион, указывали источники.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Премьер Финляндии заявил, что сбитые близ границы с РФ дроны могли быть украинскими

В иранском командовании пообещали, что вторжение США в Иран закончится провалом

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

ЦАХАЛ назвал оружейные заводы и ядерные объекты Ирана приоритетными целями для ударов

WSJ узнала о серьезном повреждении самолета США из-за атаки Ирана на саудовскую базу

 WSJ узнала о серьезном повреждении самолета США из-за атаки Ирана на саудовскую базу

В Иране заявили, что США под прикрытием предложений о переговорах готовят наземную операцию

Отели Дубая сокращают персонал на фоне ближневосточного кризиса

 Отели Дубая сокращают персонал на фоне ближневосточного кризиса

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 марта

ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

 ВВС США увеличили число стратегических бомбардировщиков в Британии до 23 единиц

Грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat украли по пути из Италии в Польшу

 Грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat украли по пути из Италии в Польшу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1181 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8843 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
