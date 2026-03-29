В иранском командовании пообещали, что вторжение США в Иран закончится провалом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США в случае начала наземных операций в Иране ждет поражение, заявил в воскресенье представитель центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари.

"У агрессии и оккупации не будет другого исхода, кроме как постыдного пленения, распада и исчезновения напавших", - приводит Press TV его слова.

По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану вторжением и захватом его островов в Персидском заливе. Однако, отметил Зольфагари, в свою очередь иранские военные лишь "ведут счет" до уничтожения американских войск, если они начнут высадку на иранскую территорию.

Ранее на этой неделе CNN сообщал со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными американской разведки, что Иран в последние недели размещает дополнительные подразделения военных и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе, готовясь к возможной военной операции США по его захвату.

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны передавала, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток в рамках подготовки к потенциальному расширению конфликта с Ираном. В состав контингента могут войти части сухопутных войск с бронетехникой в дополнение к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и тысячам десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые уже направлены в регион, указывали источники.