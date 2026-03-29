В промзоне у города Беэр-Шева в Израиле начался сильный пожар после удара Ирана

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в промышленной зоне Неот-Ховав южнее города Беэр-Шева в Израиле после удара Ирана с применением баллистических ракет, сообщает The Times of Israel.

На место событий направлены бригады экстренных служб и медиков. Сообщений о пострадавших не поступало.

В воскресенье Иран и движение "Хезболла" продолжили атаки на Израиль.

В миреWP сообщила, что США и Израиль нанесли урон четырем основным объектам по производству ракет в ИранеЧитать подробнее

В свою очередь в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ночь на воскресенье нанесли удары по десяткам иранских оружейных предприятий, в том числе в Тегеране. В частности, в иранской столице атакованы объекты, где собирали двигатели для баллистических ракет и для дронов, и центральный комплекс, в котором Иран разрабатывает системы ПВО, производит и складирует зенитные ракеты. В ЦАХАЛ отметили, что также провели атаку на один из двух ключевых объектов иранского Минобороны, где готовят к применению баллистические ракеты, затем запускаемые по Израилю.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
