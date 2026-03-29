Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Тушение возгорания в порту Усть-Луга, украинские дроны в Финляндии, продолжающиеся подтопления на Северном Кавказе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в порту Усть-Луга локализовано. Над Ленинградской областью в воскресенье уничтожено 36 беспилотников, сообщал утром губернатор Александр Дрозденко. Временные ограничения вводились в аэропортах Пскова и "Пулково" (Санкт-Петербург).

- Премьер Финляндии заявил, что сбитые близ границы с РФ дроны могли быть украинскими. В воскресенье утром в воздушном пространстве страны были замечены несколько низколетящих, медленно движущихся небольших объектов. Один беспилотник упал к северу от города Коувола, другой - к востоку от Коуволы.

- Жители 30 районов и четырех городов Дагестана остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из зон подтопления. В Буйнакске из-за непогоды введен режим ЧС. От подтоплений пострадали сельхозугодья. Между тем режим ЧС также введен в Чечне, в Ингушетии восстановили нарушенное из-за сильных дождей электроснабжение.

- Филиппинская компания Petron Corporation закупила у РФ 2,48 млн баррелей нефти, сообщает Bloomberg. Если кризис на Ближнем Востоке затянется, она может продолжить закупки.

- Вице-мэр Челябинска Астахов арестован на 2 месяца по обвинению в коррупции.

- Эммануэль Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня. Запрет объясняли тем, что планировка Старого города и святых мест представляет собой сложную территорию, которая затруднит быстрый доступ экстренных служб в случае нападения.